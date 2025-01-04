حركة شباب التغيير والعدالة: ثقتنا في القوات المسلحة كبيرة وهي صمام الأمان

قال الفريق خالد ثالث رئيس حركة شباب التغيير والعدالة ان ممارسات مليشيا الدعم السريع في حق السودانيين هي ما دعت الحركة للوقوف صفا واحدا مع القوات المسلحة من أجل حماية سيادة الوطن، موجها قوات الحركة بالإستعداد لخوض حرب الكرامة، مبينا ان أي خطر يهدد البلاد سيجد قوات الحركة جاهزة للتصدي له، مؤكدا بأن ثقة الحركة في القوات المسلحة كبيرة وانها صمام الأمان.

وقال ثالث لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً بالقضارف مساء الخميس، ان الحركة لبت نداء الوطن وانحازت إلى صف الجيش في حرب الكرامة ولحقت بالركب داخل البلاد دون توقيع اتفاقية، مشيرا إلى أن حرب المليشيا فرضت على كل وطني غيور حمل السلاح إلى جانب القوات المسلحة معلناً رفع التمام من القضارف للقائد العام للقوات المسلحة.

وقال دكتور حبيب محمد أمين أمانة الشرق بالحركة ان الحركة تدخل حرب الكرامة بخيارين اما النصر أو الشهادة، منوها إلى ان شباب الحركة جاهزون للتقدم نحو مدني والخرطوم وكل مدن السودان.