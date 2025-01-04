نائب والي نهر النيل: نتطلع لرؤية جديدة بعد الحرب تجمع أهل السودان على هدف واحد

قال نائب والي نهر النيل وزير الثقافة والاعلام والاتصالات مصطفى محمد عثمان الشريف أن أهل السودان يتطلعون لرؤية جديدة بعد الحرب، تجمعهم على هدف واحد والسودان وطن يسع الجميع.

واضاف نائب والي نهر النيل مصطفى الشريف في كلمة بمناسبة اعياد الاستقلال ان هذه الحرب التي فرضت على السودان لازالت مستمرة في بعض أجزائه في ذكرى أعياد الإستقلال المجيد.

وأكد الشريف ان بشريات النصر الكامل قريبا بما تحققه القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى والمشتركة والمستنفرين من انتصارات وتقدم في كل محاور القتال على العدوان الآثم.

واكد ان معركة الكرامة التي تخوضها القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى وكل الجنود الذين يحملون السلاح دفاعا عن هذا الوطن بسند شعبي غير مسبوق من المقاومة الشعبية والمستنفرين هي جزء من معركة الاستقلال والحفاظ على سيادة ووحدة السودان.

وحيا نائب والي نهر النيل وزير الثقافة والاعلام والاتصالات رواد الاستقلال الذين قدموا المهج والارواح فداء للوطن وطرد المستعمر.

وعدد نائب والي نهر النيل مصطفى الشريف في كلمته الدور الكبير الذي قدمته الولاية في معركة الاستقلال في كل مناطقها ومدنها في عطبرة وبربر وشندي الذين ناهضوا الاستعمار، وحركة الاحتجاجات المستمرة من عمال السكة حديد والمرزاعين والمثقفين والسياسيين وبالثقافة والفن الذي إنطلق من نهر النيل الى كل السودان وحسن خليفة العطبرواي نموذجا.

واكد ان ولاية نهر النيل هي بطبيعتها ولاية قومية يجتمع فيها كل السودان وهي اليوم يجتمع فيها عدد كبير من طلاب الشهادة السودانية من كل ولايات السودان يؤدون الإمتحانات في أمان ويسر.