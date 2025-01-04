ما حقيقة ارتباط أدوية شائعة تتناولها ملايين الحوامل بالتوحد عند الأطفال؟

أظهرت دراسة جديدة أن الأدوية المضادة للالتهابات التي تتناولها ملايين النساء الحوامل حول العالم قد تؤدي إلى زيادة خطر إصابة أطفالهن باضطراب التوحد.

تركز الدراسة على تأثير الأدوية من فئة الجلوكوكورتيكويدات، وهي نوع من الستيرويدات التي تستخدم لعلاج الالتهابات ومجموعة من الاضطرابات الصحية، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأوضحت نتائج البحث أن الأطفال الذين تعرضوا لهذه الأدوية أثناء فترة الحمل كان لديهم احتمالية أعلى للإصابة بالتوحد، حيث تراوحت النسبة بين 30% إلى 50% مقارنة بالأطفال الذين لم تتناول أمهاتهم لهذه الأدوية.

كما ربطت الدراسة بين هذه الأدوية وزيادة خطر الإصابة باضطرابات ذهنية مثل عجز الانتباه وفرط الحركة (ADHD) وكذلك القلق.

تعد الجلوكوكورتيكويدات، مثل بريدنيزون وكورتيزون، من الأدوية الشائعة التي يتم وصفها للنساء الحوامل في حالات مثل تهديد الولادة المبكرة، حيث تساعد في نمو الأعضاء الجنينية.

كما يتم استخدامها لعلاج الاضطرابات المناعية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة والربو. ولكن، تشير الأبحاث إلى أن التعرض المفرط لهذه الأدوية قد يؤثر سلبًا على نمو الدماغ لدى الجنين.

تشير التقديرات إلى أن حوالي 2% إلى 3% من السكان يتلقون وصفات لهذه الأدوية، وفي الولايات المتحدة، تعد أدوية مثل بريدنيزون وأسيتونيد تريامسينولون وميثيل بريدنيزولون من الأكثر شيوعًا في هذا المجال.

من المعروف أن الجلوكوكورتيكويدات قد تتسبب في آثار جانبية طويلة الأمد مثل زيادة الوزن وهشاشة العظام، ولكن البحث الأخير، الذي شمل متابعة أكثر من مليون طفل في الدنمارك، سلط الضوء على تأثيرات إضافية تتعلق بتطور الدماغ. فقد تم تتبع الأطفال الذين تعرضوا لهذه الأدوية أثناء الحمل لفترة تصل إلى 15 عامًا، وأظهرت النتائج زيادة في معدلات الإصابة بالتوحد واضطرابات ذهنية عند الأطفال في هذه الفئة.

وأوضح الباحثون أن الحذر في استخدام الجلوكوكورتيكويدات أثناء الحمل أمر ضروري، وأوصوا بمزيد من البحث لتحديد بدائل أكثر أمانًا للأمهات المصابات بأمراض المناعة الذاتية أو الالتهابية.

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