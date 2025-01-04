أمريكا تعتزم تغريم إحدى شركات الطيران مليوني دولار

أعلنت وزارة النقل الأمريكية، عن نيتها فرض غرامة قدرها مليوني دولار على شركة الطيران “جيت بلو”، بسبب تكرار تأخر رحلاتها على طول الساحل الشرقي. وأوضحت الوزارة يوم الجمعة أن نصف قيمة الغرامة سيتم توجيهها لتعويض الركاب المتضررين من التأخيرات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض غرامة على شركة طيران بسبب التأخير المستمر على خطوط محددة، محملة الشركة المسؤولية نتيجة “جدولة غير واقعية لمواعيد الرحلات”.

من جانبه، صرّح وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج قائلاً: “التأخير المستمر للرحلات الجوية بشكل غير قانوني يجعل السفر الجوي غير موثوق بالنسبة للمسافرين. الإجراء المتخذ اليوم يوجه رسالة واضحة لصناعة الطيران بأكملها بأننا نتوقع منهم وضع جداول تعكس الواقع الفعلي.”

ويأتي هذا القرار في إطار انتقادات متزايدة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشركات الطيران، بسبب تردي مستوى الخدمة وارتفاع الرسوم المفروضة على الركاب.

في المقابل، ردت شركة “جيت بلو” بالإشارة إلى أن الحكومة، التي تشرف على نظام مراقبة الحركة الجوية، تتحمل جزءًا من المسؤولية عن التأخيرات.

صحيفة اليوم السعودية