حركة العين أثناء النوم تثبت الذكريات

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كورنيل الأمريكية أن التغيرات في حجم حدقة العين أثناء النوم ترتبط بعملية معالجة الدماغ للذكريات. إذ يرتبط انكماش حدقة العين بتثبيت الذكريات الجديدة، بينما يعكس اتساعها إعادة تشغيل ودمج الذكريات القديمة.

وأوضحت د. أزاهارا أوليفا، الأستاذة والباحثة الرئيسية في الدراسة: “تحدث هذه التغيرات في أجزاء من الثانية، لا تتجاوز 100 ميلي ثانية.” وأشارت إلى أن الفريق البحثي أجرى تجربة على الفئران، تضمنت ربط أقطاب كهربائية بأدمغتها، مع مراقبة التغيرات في حجم الحدقة باستخدام كاميرات تتبع متطورة.

وأضافت د. أوليفا أن هذه الظاهرة كانت بارزة خلال مرحلة النوم غير الحركية، وهي المرحلة التي لا تشمل حركة العين السريعة المرتبطة بالأحلام. وخلال هذه المرحلة، لوحظ انكماش حدقة العين، مما يدل على أن الدماغ يقوم بإعادة تشغيل الذكريات الجديدة وتثبيتها.

وعلى النقيض، أكدت أن اتساع حدقة العين يشير إلى إعادة تشغيل الذكريات القديمة ودمجها مع الذكريات الحديثة، مما يساعد الدماغ على تنظيم المعلومات بشكل أكثر فعالية والفصل بين الذكريات القديمة والجديدة.

تُظهر نتائج الدراسة أن الدماغ يعمل وفق آلية دقيقة ومعقدة لتنظيم الذكريات، مما يسهم في الحفاظ على المعلومات وتجنب ما يُعرف بـ”النسيان الكارثي”.

صحيفة الخليج