سياسية
في الذكرى ٦٩ لإستقلال السودان .. من غيرنا يعطي لهذا الشعب معنى أن يعيش وينتصرْ
في الذكرى ٦٩ لإستقلال السودان .. من غير هذا الشعب و جيشه وهب بلادنا الحرية بتضحية الرعيل الأول من قوة دفاع السودان وأفشل جيل الحاضر أكبر مؤامرة حيكت للسودان واضعا اللبنة الأساس مع جيل العطاء جيل المستقبل لبناء سودان العدالة والديمقراطية ..
من غيرنا ..
من غيرنا يعطي لهذا الشعب معنى أن يعيش وينتصرْ
من غيرنا ليقرر التاريخ والقيم الجديدةَ والسيرْ
من غيرنا لصياغة الدنيا وتركيب الحياةِ القادمةْ
جيل العطاءِ المستجيش ضراوة ومصاد.مةْ
المست
ميتِ على المبادئ مؤمنا
المشرئب إلى السماء لينتقي صدر السماءِ لشعبنا
جيلي أنا…
هزم المحالاتِ العتيقة وانتضى سي.فَ الوثوقِ مُطا.عنا
ومشى لباحات الخلودِ عيونهُ مفتوحةٌ
وصدوره مكشوفةٌ بجرا.حها متزينهْ
متخيرا وعر الدروب.. وسائراً فوق الر.صاص منافحا
جيل العطاءِ لك البطولاتُ الكبيرةُ والجر.احُ الصادحهْ
ولك الحضورُ هنا بقلب العصر فوق طلوله المتناوحهْ
ولك التفرّد فوق صهوات الخيول روامحا
جيل العطاءْ…
أبداً يزلُّ المستحيل لعزمنا.. وسننتصرْ
وسنبدعُ الدنيا الجديدةَ وفقَ ما نهوى
ونحمل عبءَ أن نبني الحياة ونبتكرْ
▪︎ كلمات القصيدة بقلم الشاعر / محمد المكي إبراهيم
إعلام القوات المسلحة