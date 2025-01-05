في الذكرى ٦٩ لإستقلال السودان .. من غيرنا يعطي لهذا الشعب معنى أن يعيش وينتصرْ

في الذكرى ٦٩ لإستقلال السودان .. من غير هذا الشعب و جيشه وهب بلادنا الحرية بتضحية الرعيل الأول من قوة دفاع السودان وأفشل جيل الحاضر أكبر مؤامرة حيكت للسودان واضعا اللبنة الأساس مع جيل العطاء جيل المستقبل لبناء سودان العدالة والديمقراطية ..