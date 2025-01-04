بالفيديو.. “كيكل” يفضح قوات الدعم السريع: (أفراد المليشيا عندما كنت معهم ينتهكون الأعراض والفرد منهم لا يتحرك إلا وهو مسطول ومتعاطي للمخدرات بينما فارسنا لا يفوت أوقات الصلاة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو من خطاب لقائد قوات درع الشمال اللواء أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد “كيكل”, خلال المقطع وهو يخاطب جنوده الذين يقاتلون بجانب القوات المسلحة ويحمسهم.

وكشف قائد درع الشمال في حديثه عن أخلاق أفراد قوات الدعم السريع, التي كان ينتمي إليها قبل إنسلاخه عنها مؤخراً.

وقال “كيكل”, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (أفراد المليشيا عندما كنت معهم ينتهكون الأعراض والفرد منهم لا يتحرك إلا وهو مسطول ومتعاطي للمخدرات بينما فارسنا لا يفوت أوقات الصلاة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين