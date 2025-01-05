وزير الأوقاف يشيد بفرع بنك السودان المركزي ببورتسودان

أشاد السيد وزير الشؤون الدينية والاوقاف د.عمر بخيت بالإدارة والعاملين بفرع بنك السودان المركزي ببورتسودان، جاء ذلك لدي زيارته للبنك للوقوف علي عملية استبدال العملة في أيامها الأخيرة وتعرف سيادته علي إجراءات الإيداع والتخلص من العملة القديمة من فئتي الالف والخمسمائة جنيه وتلقى شرحاً وافياً عن سير العمل من محافظ بنك السودان المركزي الأستاذ برعي صديق علي بحضور نائبيه ومدير الفرع وأبان الوزير انه تطمئن على نجاح العملية وأن ذلك يعد مدخلاً لتقوية الاقتصاد الوطني ومواكبته للتطور العالمي في المجالات المصرفية.