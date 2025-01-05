هالاند يسجل هدفين.. السيتي يدك شباك وست هام برباعية

واصل مانشستر سيتي، استفاقته، بفوزه الثاني على التوالي، والذي تحقق على حساب ضيفه وست هام (4-1)، السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.المان سيتي تقدم بهدف عكسي سجله فلاديمير كوفال في الدقيقة 10، قبل أن يضيف هالاند “ثنائية” وفيل فودين بقية الأهداف في الدقائق 42 و52 و58.

فيما أحرز نيكولاس فولكروج، هدف وست هام الوحيد، في الدقيقة 71.وبهذه النتيجة، ظل السيتي في المركز السادس برصيد 34 نقطة، فيما توقف وست هام عند 23 نقطة في المركز 13.

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