تخرج 150 طالبة من حفظة القرآن الكريم بكرري

شهد مدير الادارة العامة للشؤون الدينية ولاية الخرطوم الشيخ طارق عبدالله رافقه مدير الشؤون الدينية محلية كرري الشيخ احمد محمد ادم والدكتورة منال علي محمد مدير إدارة المرأة بالشؤون الدينية كرري تخريج عدد تخريج 150 طالبة من حفظة القرآن الكريم من مركز اسيا بنت مزاحم بالثورة الحارة 39 بحضور مديرة المركز الشيخة عائشة سليمان بابكر والاستاذ علي محمد ادم مدير منظمة السراء الخيرية الذي تبرع بعد 200 مصحف للطالبات والشيخ عبدالله محمد مدير منظمة الخير الخيرية ومنظمة مآزن النسوية العالمية.

من جانبه اشاد الشيخ احمد محمد ادم بالمركز بهذا الانجاز الكبير في ظل هذه الظروف معتبرا إن حفظ القران الكريم وتخريج الطلاب هو الرد الحقيقي علي اعداء السودان حاثا حفظة كتاب الله علي الإكثار من الدعاء ان يعم الامن والأمان بلاد السودان ..

خرطوم نيوز