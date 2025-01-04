شاهد بالفيديو.. جمهور مواقع التواصل يعيد نشر مقطع رومانسي للممثلة الحسناء أمول المنير مع زوجها الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع ومتابعون: (فراق الغوالي شين)

أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وخصوصاً فيسبوك, نشر مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعادت صفحات على فيسبوك نشر مقطع فيديو كانت قد شاركته الممثلة الحسناء أمل المنير, وظهرت فيه مع زوجها الحرس الشخصي لقائد قوات الدعم السريع “حميدتي”.

https://www.facebook.com/reel/8941701469250438

وظهر الثنائي في لقطات رومانسية, حيث قام الزوج بتلبيسها “حلق” على أذنها بينما قامت أمول, بتلبيسه دبلة على أصبعه.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أرفقت الصفحات أغنية “الدعامة” (فراق الغوالي شين), على المقطع الذي حظي بتفاعل واسع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين