لبنى العمير: أول مبارزة سعودية تكتب فصول الإلهام – صورة

لبنى العمير، أول مبارزة سعودية تشارك في الألعاب الأولمبية، تُعد رمزًا للطموح والإصرار وواجهة مشرقة للمرأة السعودية في الرياضة. وُلدت في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية عام 1987، وبدأت رحلتها مع رياضة المبارزة من خلال برامج التدريب النسائية الأولى في المملكة. دخلت التاريخ بمشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016، حيث تنافست في فئة الشيش فردي للسيدات.

ورغم خروجها من الجولة الأولى أمام البرازيلية تايس دي مورايش روتشل بنتيجة 15-0، إلا أن مشاركتها كانت محطة تاريخية فتحت الأبواب أمام السعوديات لدخول مجالات رياضية جديدة. إلى جانب إنجازها الأولمبي، لعبت لبنى دورًا محوريًا في تطوير رياضة المبارزة النسائية داخل المملكة. أسست نادي الظهران للمبارزة عام 2014، وهو أول نادٍ يخصص لتدريب النساء على هذه الرياضة، وشغلت منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة، حيث تعمل على دعم الشابات السعوديات في هذا المجال.

تميزت لبنى ليس فقط في الرياضة، بل أيضًا في الجانب الأكاديمي، حيث حصلت على درجة الماجستير بامتياز في تكنولوجيا المعلومات التجارية من جامعة ديبول في شيكاغو، مما يعكس قدرتها على تحقيق التوازن بين التعليم والرياضة.

تم تكريم لبنى على المستوى الوطني، حيث ظهرت صورتها على أطول مبنى في الرياض خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي 2017، تعبيرًا عن فخر المملكة بإنجازاتها ودورها الرائد في تمكين المرأة في الرياضة.

اليوم، تواصل لبنى دورها كملهمة للنساء السعوديات من خلال عملها في الاتحاد السعودي للمبارزة، حيث تسعى إلى تمكين المرأة السعودية في الرياضة، وتقديم مثال حقيقي على أن الطموح والعمل الجاد يمكن أن يقودا إلى تحقيق الأحلام، مهما بدت التحديات كبيرة. تعد لبنى العمير نموذجًا حيًا للمرأة السعودية التي تمزج بين الحلم والعمل، وتؤكد أن الرياضة ليست مجرد مجال للمنافسة، بل أداة لتحقيق التغيير وإلهام الأجيال القادمة.

جريدة الرياض