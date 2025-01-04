البحرين تتوج بكأس الخليج بفوز مثير على عمان

توّج منتخب البحرين بلقب النسخة 26 من بطولة كأس الخليج بعدما حوّل تأخره بهدف لفوز بثنائية أمام نظيره العماني خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في النهائي الذي أقيم بالكويت.

وتقدم منتخب عمان بهدف مُبكر سجله لاعبه عبدالرحمن المشيفري بعد مرور 17 دقيقة.

ولكن عادل محمد مرهون النتيجة بهدف لمنتخب البحرين في الدقيقة 78 من ركلة جزاء ثم تسببت عرضيته في هدف ثانِ أسكنه لاعب منتخب عمان محمد المسلمي في مرماه بالخطأ في الدقيقة 80.ويعد هذا اللقب هو الثاني للمنتخب العماني بعد نسخة 2019 التي شهدت تتويجه للمرة الأولى باللقب.وكان منتخب البحرين قد استهل مشواره بالنسخة 26 من البطولة بالفوز بثلاثية مقابل هدفين على الأخضر السعودي ثم الفوز بهدفين نظيفين على نظيره العراقي قبل الخسارة بالجولة الثالثة من دور المجموعات أمام منتخب اليمن.

ولكن استعاد المنتخب البحريني توازنه وفاز في دور نصف النهائي على المنتخب الكويتي صاحب الأرض بهدف نظيف.

كووورة