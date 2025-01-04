بالفيديو.. “مُثقف” سعودي يطرب أحد أصدقائه بأغنية سودانية نادرة ويحكي قصة صاحبتها الفنانة الحسناء التي ولدت في العام 1920 وتغزل فيها شاعر الحقيبة بأغنية شهيرة وينشر صورة لها

وثق ناشط سوداني, للقاء جمعه بمواطن سعودي وصفه بالمُثقف, وذلك داخل منزله بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تفاجأ الناشط السوداني, بتشغيل المُثقف السعودي “حمود” لأغنية سودانية نادرة وقديمة.

وذكر السعودي الملم جداً بالغناء السوداني, وتفاصيله أن الأغنية للفنانة القديمة عشة أم رشيرش, التي ولدت في العام 1920 وفقاً لما أكد في حديثه.

وواصل “المُثقف” السعودي, “حمود”, سرده الجميل عن الفنانة بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, مؤكداً أنها كانت تسكن قرية الشلال, القريبة من مدينة سنار.

وأضاف أنها تزوجت من رجل لكنها انفصلت عنه, وبعد انفصالها سافرت نحو سنجة, وبعدها لمدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم.

وذكر بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن الفنانة عشة أم رشيرش, والتي قام بنشر صورة نادرة لها, كانت تغني في ذلك الزمان للأسر السودانية العريقة.

وختم بقصة لقائها بشاعر الحقيبة الكبير عبد الرحمن الريح, الذي ذهل بجمالها الرائع وكتب فيها أغنية (جاني طيفو طائف), والتي تعد من أشهر أغنيات الحقيبة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين