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بالفيديو.. شاب “جعلي” يفشل في السيطرة على نفسه ويقوم بإيقاف سيارته “اللوري” داخل ساحة حفل “دلوكة”.. يخلع “الجلابية” ويصر على جلده “بالسوط” وساخرون: (صعبتوها يا الجعليين)

2025/01/04
جلد سوط

فشل شاب من إحدى القرى التابعة لقبيلة الجعليين, بولاية نهر النيل, في السيطرة على نفسه بعد سماعه صوت حفل “دلوكة” بقريته.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي, الشاب وهو يقوم بإيقاف سيارته الكبيرة “اللوري”, داخل ساحة الحفل.

وتفاجأ الحاضرون بإيقاف الشاب للعربة الكبيرة, ونزل منها وقام بخلع “الجلابية” التي كان يرتديها وقام برميها داخل العربة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر “الجعلي”, على جلده “بالسوط”, كما تجري العادة في نهر النيل, وعدد من الولايات السودانية, في الحفلات.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, من جانبه قابل المقطع بسخرية كبيرة, حيث كتب أحد ناشري المقطع: (صعبتوها يا الجعليين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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