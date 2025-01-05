وزير الصحة يفتتح العناية المكثفة بمستشفى الجكيكة

اكد د. هيثم محمد ابراهيم وزير الصحة الاتحادي أن مستشفى الجكيكة يدعم استراتيجية توطين العلاج بالولايات، وشدد خلال افتتاحه قسم العناية المكثفة بالمستشفى أمس بحضور مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم ومديري الإدارات العامة بالوزارة، ومدير عام وزارة الصحة بولاية نهر النيل والمدير التنفيذي، على أن قرار استمرارية عمل المستشفى لا رجعة فيه على أن يتم التشغيل ولائيا بإشراف اتحادي بشراكة بين ولاية الخرطوم ونهر النيل ومجلس إدارة مشترك من جميع الجهات ذات الصلة، ويكون المجتمع المحلي مظلة تدير المستشفى، وأضاف أن مستشفى الجكيكة للطواريء والإصابات تجربة فريدة وتلتزم باستمرارية الدعم الاتحادي، وتحفيز العاملين بصرف راتب شهر وزيادة ٢٠% في الراتب.

وقطع د.فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم بأن فكرة تشغيل المستشفى كانت بسبب تداعيات الحرب لسد الثغرات ودعم الجيش وتقديم الخدمات الطبية المطلوبة، مبينا أنه في هذه المرحلة من الحرب فان المستشفى يقدم الخدمة لكل المواطنين ، وثمن دور وزير الصحة الاتحادي لدعمه لكل المؤسسات الصحية ودعم ولاية الخرطوم لتجربة المستشفى،

وأعرب عن أشادته بالكوادر الطبية العاملة، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة وإلى أن المستشفى يقوم بخدمة نوعية وتجربة فريدة.

من جهته أوضح د. محمد ابراهيم مدير الادارة العامة لطب العلاجي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم أن تجربة مستشفى الجكيكة نجحت والتفكير كان إستراتيجيا و التخطيط لوجود مستشفيات بعيدة عن مناطق الحرب بالخرطوم وفي ذات الوقت بنقاط الالتماس الآمنة كان ضرورة مرحلة، لكون أن الحرب غير اخلاقية من قبل المليشيا المتمردة، لافتا النظر إلى أن التركيز نحو الصحة كان شراكة بين نهر النيل والخرطوم منذ اندلاع الحرب مؤكدا أن المستشفى سوف يكون مرجعي لولاية نهر النيل

ومن جانبه أكد د. سهيل عبدالقادر مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة ولاية الخرطوم أن مستشفى الجكيكة يعتبر الآن نموذجا بين كل المستشفيات العاملة بما يقدمه من خدمة طبية مميزة، وثمن مجهودات وزارة الصحة الاتحادية في الدعم المستمر للمستشفى.

سونا