والي الخرطوم يبحث مع مجموعة زادنا العالمية مساهمة المجموعة في أعمال اعادة إعمار الولاية وفقا لاولويات سيتم الإتفاق عليها

استقبل والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، السبت، وفدًا من شركة زادنا العالمية برئاسة مديرها العام، الدكتور طه حسين، في إطار توجيهات رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي دعا مجموعة زادنا للعمل مع الولايات لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

حضر اللقاء اللواء الركن حافظ التاج مكي، مدير مكتب القائد العام، إلى جانب الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، الأستاذ الهادي عبد السيد، وعدد من المديرين العامين للوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات.

أكد الدكتور طه حسين أن زيارة الوفد لولاية الخرطوم تهدف إلى تحديد أولويات الولاية في جهود الإعمار، مشيرًا إلى تجربة زادنا خلال الحرب في توفير السلع الأساسية والمساهمة في الحد من تصاعد الأسعار، فضلًا عن إنجازاتها في مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق وتأهيل المطارات. وأوضح أن عودة زادنا تأتي تعبيرًا عن الامتنان لتضحيات المواطنين والقوات النظامية، مضيفًا: “كل قطرة دم سالت للحفاظ على السودان سنقابلها بمشروع بناء وتعمير، وهدفنا الأساسي هو إعادة إعمار السودان”.

من جانبه، رحب والي الخرطوم بعودة زادنا للعمل في الولاية، مستذكرًا المشروعات التي أنجزتها الشركة قبل الحرب، ومؤكدًا ثقته في جديتها وإمكاناتها. وأعرب عن تطلعه إلى تعاون مثمر مع زادنا لتنفيذ برامج إعادة الإعمار وفقًا لأولويات الولاية.

وتطرق الوالي الى التدمير والنهب الذي تعرضت له القطاعات الإنتاجية في مجالات الصناعة والإنتاج الحيواني وقطاع الكهرباء وتأهيل الطرق مشيراً أن أولويات في المناطق التي يتم تطهيرها تتمثل في ازالة مخلفات الحرب والاجسام المتفجرة وتأمين الاحياء وتقديم العون الغذائي عبر التكايا واستعادة الخدمات.

الى ذلك تم الإتفاق بين الجانبين لاعداد مصفوفة وخارطة طريق بالمشروعات التي ترغب الولاية في اعادة اعمارها مستهدية بمخرجات ورشة بورتسودان لاعادة الإعمار التي نظمتها الولاية مؤخراً.

سونا