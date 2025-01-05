الأمين داؤود: نقف خلف القوات المسلحة حتى دحر المليشيا

أكد قائد قوات الأورطة الشرقية ورئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، الأمين داؤود، دعمهم الكامل للقوات المسلحة في معركة الكرامة، حتى القضاء على مليشيا الدعم السريع التي تمردت على الدولة خدمةً لأجندات خارجية.

وخلال مؤتمر صحفي عقد السبت في بورتسودان، حاضرة ولاية البحر الأحمر، شدد داؤود على أن قوات الأورطة الشرقية تقف خلف القوات المسلحة بقوة، موضحًا أنها خضعت لتدريبات نوعية تمكنها من المساهمة بفعالية في معركة الكرامة. ودعا الجميع لدعم هذا الموقف الوطني مرحبًا بأي مبادرات لتعزيز الوحدة الوطنية.

وأشار داؤود إلى أهمية المرحلة الحالية التي تركز على تحرير الوطن، مشددًا على ضرورة مراجعة المواقف من قبل كل من يتبنى وجهة نظر مغايرة، ومؤكدًا أن توحيد الصف الوطني أمر بالغ الأهمية لتحقيق النصر.

كما ترحّم على شهداء معركة الكرامة، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى وعودة الأسرى والمفقودين بسلام. وأضاف أن قوات الأورطة الشرقية تدعم مؤسسات الدولة التي تُعد الركيزة الأساسية لتوفير الأمن والحماية لكافة المواطنين.

سونا