وزير التربية بكسلا يدشن مشروع وجبة الطالب الوافد الممتحن

دشّن مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف بولاية كسلا، الأستاذ ماهر الحسين، السبت، مشروع وجبة الطالب الوافد الممتحن بمركز امتحانات الطلاب الوافدين بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية للبنين في كسلا. جاء هذا المشروع برعاية مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف، وبإشراف مدير عام وزارة المالية، تحت شعار: (إخاء… إيثار… تكافل)، وبحضور مديري المرحلتين الثانوية والابتدائية بالولاية، ونائب مدير المخابرات العامة، ومدير أمن وحدة كسلا، ومدير منظمة رعاية الطلاب الوافدين بالولاية.

أكد الأستاذ ماهر الحسين على الدور الكبير الذي تلعبه منظمة رعاية الطلاب الوافدين في تقديم الدعم المستمر للطلاب والطالبات القادمين من الدول الصديقة والمجاورة، واصفًا هذا العمل بأنه إيجابي ويعكس صورة مشرقة عن الشعب السوداني تجاه الدول الأخرى.

وأعرب عن أمله في أن تستمر المنظمة في تقديم دعمها السخي للطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ليس الأول من نوعه، حيث سبق للمنظمة أن قدمت مساعدات ومبادرات لدعم الطلاب الوافدين.

وعبر ماهر عن تمنياته ان يعم الأمن والسلام البلاد ويستمر أداء هذا الدور الذي تقوم به البلاد عبر المنظمة لمساعدة طلاب وطالبات من كل الدول الصديقة ودول الجوار.

سونا