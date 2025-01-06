حركة العدل والمساواة السودانية ترحب انضمام الاعلامي وليد الزهراوي إليها

وفي تصريح لصحيفة حركة العدل والمساواة اشاد السيد امين الاقليم الاوسط ونائب رئيس الحركة الاستاذ سفيان الباشا بانضمام الاعلامي البارز وليد الزهراوي لصفوف الحركة، ووصف هذا الانضمام بالنوعي والمهم.