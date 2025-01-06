سياسية
حركة العدل والمساواة السودانية ترحب انضمام الاعلامي وليد الزهراوي إليها
ترحب امانة الاقليم الاوسط بحركة العدل والمساواة بإنضمام الاعلامي /وليد عبد الباقي محمد سليمان المعروف بوليد الزهراوي للحركة.
وفي تصريح لصحيفة حركة العدل والمساواة اشاد السيد امين الاقليم الاوسط ونائب رئيس الحركة الاستاذ سفيان الباشا بانضمام الاعلامي البارز وليد الزهراوي لصفوف الحركة، ووصف هذا الانضمام بالنوعي والمهم.
الاستاذ الزهراوي هو اعلامي بارز وصحفي مهني صاحب قلم جرئ له مواقفه الصادقة تجاه قضايا الديمقراطية والسلام.
إعلام حركة العدل والمساواة السودانية