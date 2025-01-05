استرجع أهم ذكريات 2024 مع الخاصية الجديدة من «صور غوغل»

ودعت شركة «غوغل» عام 2024 بطريقة مميزة وتجعل الذكريات حية لاتموت ويمكن استرجاعها بشكل مميز ومنظم عبر اطلاقها خاصية جديدة “Recap” (ملخص العام) في تطبيقها الخاص بالصور “صور غوغل”، على غرار بعض التطبيقات والخدمات، التي أعلنت عن ميزات مماثلة بنهاية عام2024

ملخص شخصي للمستخدمين

ومن شان خاصية “Recap” مساعدة المستخدمين في التعامل مع ذكريات العام المنصرم عام 2024 بطريقة ذكية واحترافية ومشوقة تعيد تجسيدها كأنها حدثت في العام الحالي 2025 وستكون أقرب إلى ملخص شخصي للمستخدمين حول أبرز لحظاتهم خلال العام 2024 مع مزايا أخرى توضح للمستخدم أكثر الألوان استخدامًا في صوره التي التقطت خلال عام 2024، وفق عدة تقارير. مع امكانية تقديم إحصائيات مثيرة حول الاستخدامات المختلفة للصورة.

صور تنبض بالمشاعر

من شان الخاصية الجديدة “Recap” ان تجعل من الصور القديمة تنبض بالحياة لانها تساعدك في تحديد من هم شركاء السعادة والأيام الجميلة في العام 2024 عبر تقديم معلومات حول الأشخاص الذين كانوا الأكثر إسهاماً في جعل يومك أكثر إشراقا، من خلال عرض ميزة “Year in Smiles”، والتي تقوم بحساب عدد الابتسامات في الصور وربطها بأشخاص محددين. وهو الأمر الذي سيجعل عملية البحث عن شركاء القلب ومصدر السعادة غاية في السهولة، فضلاً عن امكانية تصنيف أفضل ثلاثة اشخاص في حياتك في الصور التي تم البحث عنها وارشفتها عبر البحث في سجل الابتسامات وغيرها .

ألبومات متواصلة

والمفرح في شأن الخاصية الجديدة في أنها متاحة على مدار العام الحالي وليست بنهاية العام الماضي بعد انتهاء شهر ديسمبر، ويمكن الوصول إليها بالانتقال إلى صور شهر ديسمبر في زر “الصور” على التطبيق.

البيان