التنفس: خبيرة كندية تكشف “سر” العمر الطويل

قدمت الخبيرة الكندية جانين بوويرينغ، التي تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال الصحة والرفاهية، نصيحة تتعلق بتقليل معدل التنفس اليومي كوسيلة لتحسين جودة الحياة وإطالة العمر، مستندة في فرضيتها إلى ملاحظات من عالم الحيوان.

في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام، أوضحت بوويرينغ أن البالغين يتنفسون بمعدل يتراوح بين 15 إلى 20 نفسًا في الدقيقة، واعتبرت هذا المعدل مفرطًا.

وأوصت بتقليل معدل التنفس إلى حوالي 5.5 أنفاس في الدقيقة، مشيرة إلى أن ذلك قد يسهم في تعزيز طول العمر.

وأضافت أن هذه الفرضية تستند إلى ملاحظات من عالم الحيوان، حيث أظهرت الدراسات أن الكائنات التي تتنفس ببطء، مثل الدلافين، تعيش لفترات أطول مقارنة بالكائنات التي تتنفس بسرعة، مثل الفئران التي يصل معدل تنفسها إلى 250 نفسًا في الدقيقة، مما يؤدي إلى أعمار قصيرة للغاية.

وأكدت بوويرينغ أن التوتر يعد عاملاً رئيسيًا يسهم في زيادة معدلات التنفس، مشيرة إلى أن تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل وممارسة اليوغا، قد تكون فعالة في تخفيف التوتر وإبطاء التنفس.

الامارات نيوز