قص أظافر القدمين هيطول عمرك.. وحيل أخرى تعرف عليها

إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحتك وتجنب الشيخوخة وإطالة العمر عليك اتباع بعض النصائح التي قدمها البروفيسور جون إس. تريجونينج أستاذ المناعة في كلية إمبريال كوليدج في لندن، وأهمها الرقص وقص أظافر القدمين، وتناول عصير البنجر.

وكشف التقرير المنشور فى جريدة dailymail ، أن العلماء تجادلوا حول ما إذا كان شيخوخة الخلايا تحدث لأنها مبرمجة للقيام بذلك، أي أنها بمجرد التقدم فى العمر تعجز عن التكاثر، أو لأنها مرتبطة بالضرر، لكن الاحتمال هو أن كلا الأمرين يساهم فى ذلك.

وفى محاولة لمعرفة أفضل السبل للوصول إلى عمر طويل ، أجرى أستاذ المناعة تريجونينج بعض الاختبارات الجينية، ثم خضع لفحص كامل للجسم مع اختبارات الدم والبول وضغط الدم للتأكد من ذلك، وتأتي النتائج إيجابية جدًا بالنسبة له، حيث تظهر فقط ارتفاعًا طفيفًا فى خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.

كما حصل على نتائج متباينة من محاولته تغيير ميكروبيوم الأمعاء، وتناول الطعام بشكل طبيعي، ثم تناول الكاري وأسبوع من اتباع نظام غذائي غني بالألياف مع إضافة الأطعمة المخمرة كالزبادي، ولم يظهر أول اثنين أي فرق، بينما بعد الأسبوع الثالث كان هناك في الواقع انخفاض فى البكتيريا المتنوعة، وجاء استنتاجه: “لا تأخذ هذا كدعوة إلى تناول فيندالو، ولكن لتغيير ميكروبيوم الأمعاء تحتاج إلى القيام بشيء ما على مدى فترة طويلة”.

بينما تشير الدراسات العلمية إلى بعض الاستراتيجيات الصحية غير العادية تساعد على إطالة العمر ومنها:

– تقليم أظافر القدمين يعد أمرًا ضروريًا، فهو لا يعد دليلاً مفيدًا على مدى مرونتك فقط بل إنه يساعد أيضًا في تجنب الشعور بألم شديد في القدمين، حيث يعاني الأشخاص غالبًا من آلام القدمين عند ترك أظافر القدمين دون قص، كما أنه يحميك من تراكم الكتيريا تحت الأظافر، ويقلل فرص الإصابة بالأمراض.

-لا تدخن ولا تأكل أكثر مما تحتاج ومارس الرياضة بانتظام، فلن يتبقى لديك أدنى شك في مدى التدمير الذاتي الذي قد يلحقه هذان السلوكان بالنفس ـ فالتدخين يقتل عدداً كبيرا من الناس، وقد وجد تريجونينج أن اتباع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية كان ناجحاً، ولو أنه استعاد وزنه. كما قرر الحد من تناول اللحوم الحمراء بسبب ارتباطها بسرطان الأمعاء.

وللحفاظ على ضغط الدم في مستويات صحية، ينصح بتقليل تناول الملح وتناول الموز الغني بالبوتاسيوم الذي يعمل على إزالة الصوديوم من الدم، وشرب عصير البنجر الذي يحتوي على النترات التي تعمل على خفض ضغط الدم.

ولكن ما يؤكده قبل كل شيء هو أن السعادة والتواصل الاجتماعي يتفوقان على كل شيء، كما أثبتت إحدى أقدم الدراسات التي تناولت الشيخوخة، دراسة هارفارد لتطور البالغين، فقد قُدِّر الشعور بالوحدة بأنه أكثر خطورة من تناول ستة مشروبات كحولية يومياً، أو الإصابة بالأنفلونزا، أو السمنة، أو التلوث؛ أما التواصل الاجتماعي فيزيد من فرص بقائك على قيد الحياة بنسبة 50%.

اليوم السابع