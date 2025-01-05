أنشيلوتي: لا أستطيع أن أكون في مكان فينيسيوس

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن استعدادات فريقه لمواجهة ديبورتيفا مينيرا، غدا الإثنين، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي للمباراة: “سنخوض المواجهة بالحماس المعتاد، لأنها مسابقة مهمة أسعدتنا في السنوات الأخيرة، سنحترم المنافس، القميص، والمسابقة، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا والتأهل للمرحلة المقبلة”.

وسئل أنشيلوتي “هل سيلعب فينيسيوس جونيور؟”، فأجاب: “الجميع سيسافر باستثناء كورتوا وروديجر، أريد منح دقائق للاعبين الآخرين الذين لعبوا أقل، لكننا مقتنعون بأن البطاقة كانت صفراء وليست حمراء (أمام فالنسيا)، نأمل ألا يتعرض لعقوبات أخرى”.

وأضاف: “لا أستطيع أن أكون في مكان فينيسيوس، لكن من الصعب تحمل كل ما يحدث من إهانات، لكنه يحاول التحسن، من الواضح أنه حزين بسبب البطاقة الحمراء، واعتذر، لكن يجب أن ننظر إلى الأمام”.

وتابع: “لم يعجبني أننا أضعنا فرص التسجيل من ركلات جزاء، إذا سجلنا، فلن تكون هناك مشكلة”.

وواصل: “ما تغير قليلاً في الفترة الأخيرة هو موقع بيلينجهام بدون الكرة، حيث أصبح أكثر تمركزًا في الوسط، في المباريات الأخيرة، الفريق تعامل مع التغيير بشكل جيد، ومع الكرة لم يتغير أي شيء”.

وأردف: “ما يحدث في الملاعب، أعتقد أنه حسّن كثيرًا من سلوك فينيسيوس، يمكنه أن يستمر في التحسن، لكن لا أحد كامل، لقد تحسن لدرجة أنه أصبح أفضل لاعب في العالم”.

واستطرد: “ركلات الجزاء مسألة فنية صعبة جدًا للعمل عليها، لأن ما يتغير داخل المباراة هو الأجواء، في التدريب، لا يمكن إعادة خلق أجواء الملعب”.

واسترسل: “لم أفكر في مسألة مشاركة لونين في بطولة الكأس بأكملها، غدًا سيلعب أندري لأن كورتوا يحتاج للراحة والتعافي بشكل جيد”.

واختتم: “أعتقد أن المشاركة في كأس ملك إسبانيا لن تكون مشكلة، المشكلة تكمن عندما تخرج منها، لأن ريال مدريد يسعى للمنافسة على جميع المسابقات، لعب النهائي في هذه البطولة أمر جميل، والهدف هو الوصول إليه، كما هو الحال دائمًا”.

يذكر أنه قبل نهاية الوقت الأصلي لمواجهة الريال وفالنسيا، الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة 12 للدوري الإسباني بنحو 11 دقيقة، تعرض فينيسيوس للطرد بتلقيه بطاقة حمراء مباشرة.

وجاء الطرد بعد استفزاز الحارس ستول ديميتريفسكي للجناح البرازيلي، بجذبه من قميصه أثناء سقوطه أرضا، ونهض لاعب الريال بعدها للرد عليه عبر القيام بدفعه في وجهه.

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