شاهد بالصورة والفيديو.. طفل بأحد المدارس السودانية بالقاهرة يفشل في حبس دموعه ويبكي بحرقة لحظة ترديده أغنية (يا وطني يا بلد أحبابي) ومتابعون: (كلنا بكينا معاك يا ولدي)

دخل طالب سوداني, بإحدى المدارس السودانية, بالعاصمة المصرية القاهرة, في نوبة من البكاء, خلال إحتفال أقامته مدرسته بمناسبة أعياد الاستقلال.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فشل الطالب الصغير في حبس دموعه, لحظة ترديده الأغنية الوطنية (يا وطني يا بلد أحبابي), التي كُلف بأدائها في الاحتفال.

واستمرت دموع الطفل في النزول رغم تدخل المعلمين, وضيوف الشرف وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة سمية حسن.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تصدر مقطع الفيديو الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وكتب أكثر من معلق مؤكدين نزول دموعهم مع الطالب (كلنا بكينا معاك يا ولدي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين