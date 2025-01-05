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شاهد بالفيديو.. مجوهرات ثمينة من الذهب الخالص وعطور فخمة.. الفنانة هدى عربي تستعرض الهدايا الثمينة التي حصلت عليها من أم العريس ووالدة العروس خلال حفل سوداني بدبي

2025/01/05
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فاجأت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, جمهورها ومتابعيها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمقاطع فيديو من حفل أحيته مؤخراً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت سلطانة الطرب من خلال مقاطع الفيديو عن حصولها على هدايا ثمينة من الفرح الذي أحيته لعريس سوداني وعروسته بالإمارات.

واستعرضت هدى عربي, الهدايا التي حصلت عليها والدة العريس وأم العروس في الحفل الضجة الذي تغنت فيه.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حصلت السلطانة على مجوهرات ثمينة الذهب الخالص, إضافة لعطور فخمة, وسط ذهول المتابعين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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