شاهد بالصورة والفيديو.. الراقصة الحسناء “هاجر” تعود لخطف الأضواء بوصلة رقص جميلة خلال حفل “طمبور” بالشمالية والجمهور يتغزل: (فرسة تبارك الله وشوايقة والبلد رايقة)

تناقلت صفحات مهتمة بأغنيات “الطمبور”, تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من متابعيها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مشاركة راقصة الطمبور الحسناء “هاجر”, في حفل أقيم بإحدى القرى بالولاية الشمالية.

https://www.facebook.com/reel/1113853689735449

وقدمت الراقصة الحسناء التي يلقبها الجمهور “هجورة” خلال الحفل الحاشد فواصل من الرقص الجميل تفاعل معها الحاضرون وجمهور مواقع التواصل.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد جاءت معظم التعليقات متغزلة في الراقصة “هاجر”, وفي أغنيات الطمبور, حيث كتب أحد المعلقين متغزلاً في الراقصة: (فرسة تبارك الله) وكتب آخر: (شوايقة والبلد رايقة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين