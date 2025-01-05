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بالصورة.. مشجعة الهلال الحسناء تطالب إدارة ناديها بخطف “جوهرة” المريخ (اقلعو قلع وجيبو الهلال)

2025/01/05
سماحة مكي

نشرت الممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية, الحسناء سماحة صلاح مكي, تدوينة مثيرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد طالبت الحسناء المعروفة بتشجيعها نادي الهلال, السوداني, إدارة ناديها بضم أحد المواهب السودانية الصاعدة.

موسى كانتي

حيث نشرت “سماحة”, صورة لاعب المريخ الصاعد والموهوب موسى كانتي, مطالبة من خلالها إدارة النادي الأزرق, بضمه للفريق.

وكتبت المشجعة الحسناء موجهة حديثها لمجلس إدارة ناديها, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (اقلعو قلع وجيبو الهلال).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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