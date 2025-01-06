زعيم كوريا الشمالية يشن حرباً على النقانق والمطلقين

ذكرت تقارير إعلامية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أصدر قرارًا بمنع تناول النقانق في البلاد، بالإضافة إلى فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر على الأزواج المطلقين.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن كيم جونغ أون منع تناول النقانق (الهوت دوغ) لاعتبارها رمزًا ثقافيًا غربيًا. كما وصف تقديم أطباق شعبية تحتوي على النقانق بأنه “خيانة”.

وأشارت التقارير إلى أن من يتم ضبطه يبيع النقانق في الشوارع أو يطهوها في المنزل قد يواجه عقوبة الترحيل إلى معسكرات العمل.

ويُعتبر هذا القرار جزءًا من حملة بيونغ يانغ المستمرة لمحاربة ما تصفه بغزو الثقافة الغربية.

وفي هذا السياق، صرّح أحد البائعين في مقاطعة ريانجانج الشمالية قائلاً: “توقفت مبيعات طبق بودا-جيجاي في السوق”، وهو طبق كوري-أمريكي حار يُحضر باستخدام مرق، ومعجون الفلفل الحار الكوري، والكيمتشي، ولحم معلب أمريكي، والفاصوليا، والنقانق.

وقالت الشرطة وإدارة السوق إن أي شخص يتم القبض عليه وهو يبيعها سيتم إغلاق محله.

كما أمر كيم أيضًا بإرسال الأزواج المطلقين إلى معسكر عمل للتكفير عن “جرائمهم”وسيقضي كل منهما مدة تصل إلى ستة أشهر في السجن، لأن الانقسام يُنظر إليه على أنه “مناهض للاشتراكية”.

صحيفة البيان