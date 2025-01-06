مستشار السيسي: لا فيروسات محليا وعالميا تثير الرعب

قال الدكتور محمد عوض تاج، مستشار الرئيس السيسي للشئون الصحية، إن كل الفيروسات لديها قابلية للتحور ويتم التعامل معها.

وأضاف محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، الأنفلونزا الموسمية العادية بها تحورات كل عام تقريبا.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية،أن الإصابات الفيروسية لا تحتاج مضادات حيوية، وإنما يتم وصفها عندما يكون هناك بكتيريا ومضاعفات، مؤكدا أنه محليا وعالميا لا يوجد ما يثير الرعب من الفيروسات.

وأضاف أن المراحل المبكرة من الإصابة بالفيروسات تحتاج أدوية معينة يكتبها الطبيب المعالج، إلا في حالة حدوث مضاعفات وحينها يوصف الطبيب المضادات الحيوية.

صدى البلد