“الزعل يعتصر الروح”.. إيناس عز الدين تنجو من جلطة بالقلب

كشفت المطربة إيناس عز الدين عن تعرضها لجلطة بالقلب مفاجئة ولكنها نجحت من تخطيها ، مشيرة إلى أن الحزن وراء هذه الأزمة.

وكتبت إيناس عز الدين، عبر منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك، “ربنا وحده اللى نجاني الفجر من جلطة فى القلب والحمد لله إني انتبهت إنها بداية جلطة و لحقت نفسي.. الزعل بيعتصر القلب والروح”.

وكانت ايناس عز الدين أعلنت عن دخولها مشروع جديد ولكن دون الكشف عن تفاصيله.

ونشرت عبر حسابها بموقع فيسبوك منشور وجاء بتعليق: “عملت حاجة النهاردة و فرحانة بيها و بنفسي قوووووي يارب يجعلها وش الخير عليا و توصل للقلب زي ما خرجت من جوه القلب”

واستكملت: “ربنا يكملها على خير و يجعل فيها القبول و النجاح و تكون خطوة إسمي يبصم فيها بصمتي دعواتكم”.

صدى البلد