القبص علي أفراد للمليشيا يرتدون زيا نسائيا بغرض التسلل إلى داخل الفاشر

تفقد اللواء الركن محمد أحمد الخضر قائد الفرقة السادسة القوات بالخطوط الأمامية وسط هتاف الجنود ومعنوياتهم المرتفعة وهنأهم بمناسبة الذكرى ٦٩ للإستقلال معربا عن فخره بأسود الغربية بوابة الغرب وبسالتهم في حرب الكرامة .

▪︎ كما احتفلت قوات العمل الخاص بذكرى الإستقلال المجيد مؤكدين عزمهم على دحر التمرد مقدمين دعوة أخيرة لمليشيا آل دقلو بالإستسلام و الخروج من المشهد .

▪︎ دمرت قواتنا المسلحة والقوة المشتركة والمستنفرين مسنودة بالمدفعية عدد خمسة عشرة مركبة قتا_لية بمحور جنوب المدينة كانت في طريقها إلى الهرب.

▪︎ ألقت قواتكم من خلال تمشيط بعض الأحياء الطرفية القبص علي أفراد للمليشيا يرتدون زيا نسائيا بغرض التسلل إلى داخل المدينة .

▪︎ استهدفت مليشيا الدعم السريع الإرها_بية الأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة بعدد تسعة عشرة دانة دون وقوع خسائر .

▪︎ قواتنا المسلحة والقوة المشتركة والمستنفرين تسيطر على المدينة والأوضاع مطمئنة.

إعلام القوات المسلحة