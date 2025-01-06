كباشي يتفقد الخطوط الأمامية بالمنطقة الشرقية بمحور الفاو

وصل عضو المجلس السيادي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي الأحد إلى المنطقة الشرقية يرافقه الفريق الركن محمد عباس اللبيب نائب مدير جهاز المخابرات العامة، واللواء الركن معتصم عبدالله نائب مدير منظومة الصناعات الدفاعية.

وكان في إستقباله اللواء الركن أمير يوسف حاكم رئيس سيطرة الفاو، واللواء الركن خالد محمد سيد أحمد قائد الفرقة التانية مشاة.

وتفقد سيادته الخطوط الأمامية بالمنطقة الشرقية وتلقى تنويرا كاملا حول سير العمليات العسكرية بمحور الفاو، وهنأ سيادته القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري والمستنفرين بالإنتصارات في كافة المحاور والجبهات.