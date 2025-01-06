اتحاد الكرة يكمل استعداداته لانطلاق الممتاز من بربر بتشريف وزيرة الرياضة

أكمل الاتحاد السوداني لكرة القدم استعداداتة لانطلاق الدوري الممتاز في العاشر من يناير كانون الجاري والذي يقام بنظام المجموعات في 8 مدن سودانية بمشاركة (23) نادياً على أن ينضم فريقي القمة في مرحلة السوبر لتحديد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.

من جانبها أشادت الأستاذة هزار عبد الرسول وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية بجهود الاتحاد السوداني لكرة القدم في قيام الدوري الممتاز بعد توقف تجهيزا للمشاركات في تصفيات كأس العالم التي يتصدرها منتخبنا الوطني.