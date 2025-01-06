رياضية
اتحاد الكرة يكمل استعداداته لانطلاق الممتاز من بربر بتشريف وزيرة الرياضة
أكمل الاتحاد السوداني لكرة القدم استعداداتة لانطلاق الدوري الممتاز في العاشر من يناير كانون الجاري والذي يقام بنظام المجموعات في 8 مدن سودانية بمشاركة (23) نادياً على أن ينضم فريقي القمة في مرحلة السوبر لتحديد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.
من جانبها أشادت الأستاذة هزار عبد الرسول وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية بجهود الاتحاد السوداني لكرة القدم في قيام الدوري الممتاز بعد توقف تجهيزا للمشاركات في تصفيات كأس العالم التي يتصدرها منتخبنا الوطني.
وأبدت الوزيرة تفاؤلها لاحداث انجازات جديدة على مستوى كرة القدم في العام الجاري لدى استقبالها السبت وفد اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ أسامة عطا المنان والاساتذة الزين الدخيري ومحمد حلفا الذين قدموا تنويرا حول آخر التجهيزات للمدن التي تستضيف مجموعات الدوري الممتاز و برنامج الافتتاح الذي تشهدة مدينة بربر بولاية نهر النيل بتشريف السيدة الوزيرة وقيادات حكومة ولاية نهر النيل بجانب الأستاذ أسامة عطا المنان النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية.
سونا