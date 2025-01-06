وجود طلاب تشاديين .. القنصل العام بقنصلية السودان بجدة يؤكد سير الامتحانات بصورة جيدة في اسبوعها الاول

أكد السفير كمال علي عثمان القنصل العام بقنصلية السودان بجدة ان عملية الامتحانات تسير بصورة جيدة في اسبوعها الاول بفضل التجهيزات من كل الجوانب.

وقال خلال تفقده اليوم مركز الامتحانات بجامعة جدة انه اطمأن على سير العملية التي أكملت أسبوع على قيامها بانها تمر بصورة سلسة وآمنة بفضل الكوادر التي عملت على قلب رجل واحد.

واضاف سيادته حتى اللحظة لم نتلق اية شكاوي او مشاكل داخل المركزين للبنين والبنات ممتدحا اللجان التي اشرفت على عملية الامتحانات.