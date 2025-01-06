وزير التربية والتعليم يمتدح جهود المعلمين فى دفع مسيرة التعليم بالبلاد

امتدح وزير التربية والتعليم دكتور احمد خليفة عمر جهود وتضحيات المعلمين والمعلمات المنتشرين فى جميع ربوع السودان.

وأكد أن الدور الذي يقومون به لايقل عن المرابطين فى الثغور دفاعا عن تراب الوطن وعقيدته ومكتسباته.

وأشار لدى تفقده الأحد مركز أعمال تصحيح إمتحانات الشهادة المتوسطة بدنقلا اشار الى أن المعلم ضرب أروع الامثال في التضحية والفداء وحب الوطن.

وأضاف أن قضية التعليم تمثل آمنا قوميا وقال الوزير إن وزارة التربية والتعليم الاتحادية و وزارات التربية بالولايات والمعلمين وشركاء التعليم يقع على عاتقهم تربية وتنشئة الاجيال على حب الوطن والمحافظة على امنه وإستقراره وإستنكر إنتهاكات وممارسات المليشيا الارهابية المتمردة.

وقال إن زيارته للولاية الشمالية تأتي للوقوف على سير إمتحانات الشهادة الثانوية والتى وصفها بأنها معركة كرامة لكل الشعب السوداني بجانب التعرف على مجمل القضايا التي تواجه التعليم والجهود المبذولة من قبل حكومة الولاية لايجاد الحلول لها والعبور بالتعليم الى بر الأمان.

من جانبه أشاد مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية الاستاذ التجاني إبراهيم محمد عز الدين بجهود المعلمين والمعلمات ودورهم الكبير في إنجاح العام الدراسي الماضي بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وظروف الأمطار والسيول التي إجتاحت الولاية مؤخرا وتأثر 161 فصلا على مستوى محليات الولاية السبع والأمراض التى صاحبت فصل الخريف.

وأكد أن الولاية إستطاعت بفضل الله تعالى أولا ثم بجهود ودعم حكومة الولاية الشمالية وشركاء العملية التعليمية من عقد إمتحانات الشهادة المتوسطة والابتدائية والثانوية.

وأشار إلى أن أعمال تصحيح إمتحانات الشهادة المتوسطة تسير بصورة طيبة فيما تستعد الوزارة لبداية عمليات تصحيح إمتحانات الشهادة الابتدائية عقب الفراغ من تصحيح إمتحانات الشهادة المتوسطة بجانب مواصلة جهودها لانطلاق العام الدراسي الجديد فور الانتهاء من إمتحانات الشهادة الثانوية .

الى ذلك جدد ممثل المشاركين في أعمال تصحيح إمتحانات الشهادة المتوسطة الاستاذ مجدي فؤاد مواصلة جهود وإهتمام المعلمين بالتعليم وتلبية نداء الوطن .