سيدة المانية تتعرض لانتهاكات على يد المليشيا بام درمان ووفاة زوجها السوداني نتيجة التعذيب الممنهج

كشفت زيارة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة لحي تعويضات بيت المال الكائن شرق كبرى ود البشير بامبدة وجنوب السوق الشعبي بأمدرمان، الأحد، عن تعرض سيدة المانية لشتي صنوف الانتهاكات على افراد المليشيا المتمردة بعد أن تعرض زوجها الى تعذيب ممنهج أدى الى وفاته.

وكانت الألمانية تقطن لوحدها وتتواجد معها بعض الحيوانات الأليفة مما اضطرها وتحت وقع الاعتداءات المتكررة من قبل المليشيا المتمردة باللجوء لاسرة سودانية بعد ان خلا الحي تماماً من السكان.

وقالت في افادتها أنها رغم ما حدث لها لكنها لا ترغب في الخروج من السودان بعد ان وجدت كل الرعاية والإهتمام من الاسرة السودانية ومن القوات المسلحة بعد تطهير المنطقة من التمرد.

وشملت زيارة والي الخرطوم التي رافقه فيها المدير العام لوزارة الثقافة والاعلام والسياحة بولاية الخرطوم الطيب سعد الدين الفنان والموسيقار ابو عركي البخيت بمنزله غربي استاد المريخ .

وحيا والي الخرطوم صمود ابو عركي وصبره على الشدائد وما تعرض له ابنه من مضايقات من المليشيا كما استمع الوالي لتجربة ابو عركي مع الحرب وما خطه قلمه ودعوته لاعادة بناء السودان على أسس جديدة وأهمية أن يتوحد السودانيون تحت راية الوطن.

من جهته عبر عركي عن كامل تقديره لهذه الزيارة التي تؤكد إهتمام والي الخرطوم بالمواطنين الذين لم يغادروا منازلهم وأبدى إهتماماً كبيرا بجيرانه وضرورة رعايتهم .