رغم موقف بلادهم .. تفاصيل جلوس (60) طالباً تشادياً لامتحانات الشهادة السودانية في جدة

انتظمت عملية الامتحانات في أسبوعها الأول بمراكز جامعة جدة للبنين والبنات بالمملكة العربية السعودية وفقاً للترتيبات التي بذلتها القنصلية السودانية العامة بجدة من أجل سير هذه الامتحانات حيث قامت اللجان بتنظيم المركزين في أمن وسلامة من أجل إنجاح قيام الامتحانات التي أكملت أسبوعها الأول . وعملت القنصلية العامة بقيادة السفير كمال علي عثمان القنصل العام بجدة وأركان حربه على قدم وساق، حيث بذلت قصارى جهدها من أجل سير هذه العملية التحصيلية وفق ترتيبات أمنية مريحة ومتابعات لصيقة من اللجان التي كونت من مختصين بالتعاون مع إدارة االتعليم بوزارة التربية والتعليم السودانية.

وجلس للامتحان حتى هذا الأسبوع من البنين عدد (916) طالبا من جملة (1.116) مع غياب (200) طالب. وجلس في الامتحان حتى الأسبوع الأول من البنات (1.114) من جملة (1384) مع غياب (270) من الطالبات شمل مركز البنات (40) حجرة بجامعة جدة .

وقام السفير كمال علي عثمان قنصل السودان العام بجدة اليوم بزيارة تفقدية بعد اكتمال الأسبوع الأول للامتحانات ووقف على سير العملية.

وقال في تصربح لـ(سونا) بعد أن اطمأن على سير العملية إن الامتحانات في أسبوعها الأول تمر بصورة سلسة وآمنة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل كل الكوادر العاملة الذين عملوا على قلب رجل واحد، مشيداً بالجهد الكبير الذي بذل لإنجاح العملية، مؤكداً أن هذا العمل بمثابة هدف ورسالة واحدة ..

وثمن السفير مساهمة جامعة جدة باستضافتها وتقديم الخدمات التي أسهمت في إنجاح الامتحانات. وقال إن مركز جدة يضم عدداً من الطلاب والطالبات وعدداً من الجنسيات في إطار علاقات السودان مع دول الجوار والذي يعتبر ديدناً مستمراً من أجل التعاون باعتبار قضية تعليم من حقوق إالانسان الاساسية. .

وتأسف السفير على رفض دولة تشاد الجارة لعقد الامتحانات وحرمانها أعداداً مقدرة من ابناء السودان للجلوس في الامتحانات بتشاد، لافتاً إلى عمق العلاقات بين البلدين سابقاً والتي بموجبها تم تأسيس مدرسة الصداقة السودانية التشادية منذ العام 1970م حيث استفاد منها الطلاب التشاديون من المعلمين السودانيين، داعياً إلى إعادة النظر في مسألة العلاقات بين البلدين والتي تتطلب وقفة ومراجعة من الجانب السوداني مع التركيز على كيفية التعاون مستقبلاً.

وتجدر الإشارة إلى أنه جلس لامتحان الشهادة السودانية هذا العام عدد (60) طالباً تشادياً من المدارس السودانية بجدة.

وأجرت وكالة السودان للأنباء استطلاعات مع الطلاب التشاديين. وقال عدد من الطلاب التشاديين إنهم سعداء بجلسوهم لامتحانات الشهادة السودانية وأنهم وجدوا كل الترحاب والاحترام والتقدير من السودان.

كما استطلعت (سونا) من داخل مركز الامتحانات كبار المراقبين والطلاب، حيث أشاد دكتور محمد سعيد عثمان كبير مراقبي امتحانات الشهادة السودانية بجدة قسم البنين بالجهد الكبير الذي بذلته القنصلية العامة بجدة من أجل سير العملية حيث قامت القنصلية بتسجيل كل الممتحنين رغم ضغوط العمل وأنها ساهمت مساهمة كبيرة إلى جانب بذل الكنترول جهوداً من أجل توفير كل متطلبات الطلاب، مشيراً إلى أن عدد المسجلين للامتحان في البداية بلغ (1.116) طالبا والذين جلسوا للامتحان (916) والغياب (200) طالب حتى اليوم وأعلن عدم وجود أي مشاكل واجهت الطلاب حتى الأسبوع الأول.

وأشاد بتجاوب المعلمين المتواجدين بالمملكة ومساهمتهم في عمل المراقبة. وأشار إلى أن مواد اليوم السابع شملت مادة الكيمياء الإجبارية للعلميين ومواد اختيارية للإدبيين (الأدب الإنجليزي والدراسات الإسلامية).

واشاد عدد من الطلاب بقيام الامتحانات المؤجلة في موعدها، ممتدحين الدور الكبير الذي قامت به القنصلية العامة بجدة من ترتيب وتسهيل الامتحانات.

وقال الطالب أبو بكر عثمان محمد نور إنه جاء من سلطنة عمان للامتحان بمركز جدة، وقال إنه وجد استقبالاً طيباً من القائمين على أمر العملية.

وأضاف أن الامتحانات حتى اليوم تسير بصورة جيدة من جانب المكان والزمان .

وقالت الطالبة إسراء سليمان أنها أتت من السودان لظروف الحرب وأنها وجدت الترتيبات بمركز جدة بما لم تكن تتوقعه من تجهيز وأمان .