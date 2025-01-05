والي الخرطوم يتفقد الخطوط الأمامية لقيادة متحرك ود البشير ويثنى على أداء الاستخبارت المضادة في كشف الخلايا النائمة

تفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الأحد، الخطوط الأمامية لمتحرك ود البشير رافقه المدير العام لوزارة الثقافة والاعلام والسياحة الطيب سعد الدين.

وإستمع الوالي إلى تقرير حول تقدم المتحرك في مناطق امبدة، وأكد قائد المتحرك أن قواته تقوم بعمليات نوعية وسط العدو في عدد من المواقع.

وزار والي الخرطوم مقر الجمارك بالسوق الشعبي أمدرمان الذي تعرض الي حريق شبه كامل .

وحيا أفراد الجمارك المتواجدين بالموقع مشيرا الي الجهود التي تقوم بها محلية أم درمان لاعادة النشاط للسوق الشعبي.

في سياق أخير زار والي الخرطوم مقر الاستخبارات المضادة وإستمع الي تنوير حول نشاطها في كشف الخلايا النائمة والطوابير وتقديم الدعم المعلوماتي لقيادة معركة الكرامة.

والي الخرطوم أبدي اهتماما كبيرا بنشاط الاستخباىات المضادة باعتباره يتسق مع خطط الولاية لتأمين الولاية.