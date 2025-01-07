بحضور والي سنار المقاومة الشعبية تحتفل بأعياد الاستقلال بسنجة

احتفلت مدينة سنجة حاضرة ولاية سنار باعياد الاستقلال حيث بدأ الاحتفال بمسيرة حاشدة ضمت المواطنين والقوات النظامية جابت شوارع المدينة استجابة لدعوة من اللجنة الشعبية للاستنفار بالولاية حيث استقرت المسيرة بميدان المولد سنجة.

وخاطب الاحتفال والي ولاية سنار الأستاذ توفيق محمد علي معلنا عن عودته لمدينة سنجة حاضرة ولاية سنار اليوم وقال الوالي ان تواجده بمحلية سنار بعد تحرير سنجة كان بسبب انشغاله بتغيير العملة وامتحانات الشهادة السودانية .وأكد إهتمام الحكومة الاتحادية برجوع الكهرباء لسنجة مشيرا إلى ارتفاع تكلفة زيت المحولات وقال ان القوات النظامية حارسة كل المناطق الاستراتيجية .

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة بولاية سنار اللواء ركن عبد المنعم عبد الباسط خلو ولاية سنار من الجنجويد مؤكدا رفضهم للعملاء والخونة وقال ان، الولاية الان في ايادي امينة مؤكدا أن القوات المسلحة سوف تنتصر في مدني والخرطوم.

واكد واللواء عمر محمد الحسن قائد الفرقة 17 مشاة بسنجة أنه لا رجعة للوراء مرددا جيش واحد شعب واحد مضيفا ان الشعب اصبح كله جيش مشيرا إلى ان ما حدث بسنجة كان بسبب الخيانة مشددا بعدم ترك اي خائن .

وقال اللواء امن عبد العظيم فضل الله قائد المقاومة الشعبية بولاية سنار ان سنار آمنة مطمئنة داعيا كل النازحين بالرجوع إلى الولاية مؤكدا وقوف المقاومة الشعبية جنبا الي جنب مع القوات المسلحة .

واكد ناصر عبدالله ناصر المدير التنفيذي بمحلية سنجة ان التحرير الحقيقي لسنجة هو إعادة الخدمات والأعمار مشيرا إلى عودة الخدمات الصحية واعدا باعادة الكهرباء في القريب العاجل .