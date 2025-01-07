الاعيسر: توحيد كل المكونات والحواضن الإعلامية

أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الاعيسر ان مليشيا الدعم السريع لديها مشروع إعلامي كبير في إطار الحرب التي شنتها على الأمة السودانية، مبينا انها صرفت أموال طائلة مقابل هذا المشروع، مشيرا إلى فشل هذا المشروع بجهد وفعل الإعلام والاعلاميين الوطنيين.

وقال الإعيسر لدى مخاطبته ورشة دور الإعلام في حرب الكرامة التي نظمتها رابطة الصحفيين السودانيين بقاعة جهاز المخابرات ببورتسودان الأحد، ان الوزارة تعمل على إعادة العمل الإعلامي إلى الوضع الطبيعي وإلى ماهو مطلوب، كاشفا عن ان الوزارة بصدد تنظيم ورشة في فبراير المقبل لتأسيس فكر تشاركي مع كل الإعلاميين، داعيا الى توحيد كل المكونات والحواضن الإعلامية.

وأكد اهتمام الحكومة بقضايا وهموم الاعلاميين مبينا ان الوزارة تستصحب معها دوما هذه القضايا وتطرحها على الجهات المسؤولة من أجل إيجاد حلول عملية لها وقال ان الإعلام كان له دور كبير في حرب الكرامة.

وقال والي ولاية البحر الأحمر المكلف الفريق ركن مصطفى محمد نور انه يجب توثيق كل الإنتهاكات الصريحة من قبل المليشا في حق المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الإنتهاكات غير مسبوقة وقال لم نسمع بهذا الأمر على مر التاريخ وعلى الإعلام ان يوثق لهذه الأفعال.