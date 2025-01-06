قال القيادي بتنسيقية “تقدم” خالد عمر إن عناصر النظام البائد أشعلوا الحرب ويطيلون أمد استمرارها بقصد الوصول للسلطة على “رقاب الناس ودمائهم”.

وشدد عمر في تغريدة على منصة إكس على أنه لا مخرج إلا باعتزال “فتنة الحرب كلياً”، وسحب أي مشروعية عنها، و”عدم تشجيع أطرافها والمتكسبين منها، وخلق موقف شعبي واسع ضد الحرب وجرائمها ومجرميها، ومع سلام عادل ومنصف وشامل، وضغط لوقف الحرب اليوم قبل الغد، والوصول لحل سلمي دون إراقة المزيد من الدماء تحت إدعاءات كاذبة ومضللة”.

الحدث السوداني