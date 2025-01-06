شاهد بالفيديو.. مصممة الأزياء السودانية الحسناء عواطف دهب تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مع زوجها على أنغام مدحة “مكاشفي القوم”

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية ومشاركات واسعة على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مشاركة مصممة الأزياء السودانية عواطف دهب, في إحدى الاحتفالات السودانية, بإحدى دول الخليج.

https://fb.watch/wXA-MIHUA1/

وظهرت مصممة الأزياء الحسناء, وهي تقدم وصلة رقص رفقة زوجها على أنغام مدحة “مكاشفي القوم”, بصوت الفنان محمد الجزار.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن عواطف دهب, كانت قد احتفلت بزواجها قريباً, في حفل زفاف أسطوري أقيم بالإمارات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين