شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تشكو: (كنت مخطوبة للاعب في الهلال أصابني بالأذى وحطمني نفسياً هو وأسرته بعد أن قاموا بتركيب صورتي في مقطع مخل وربنا انتقم منهم هو وأمه وأخته)

اقتحمت فتاة سودانية بث مباشر للناشطة الشهيرة كوثر عبد الله, وذلك عبر إحدى منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حكت الفتاة قصتها للناشطة “ماما كوكي”, والتي اشتهرت باستماعها للمشاكل العاطفية من أجل مناقشتها.

وكشفت الفتاة خلال سردها أنها كانت مخطوبة لنجم كرة قدم يلعب بصفوف نادي الهلال, قبل عدة سنوات وتحديداً قبل الحرب.

وذكرت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أنها عانت بشدة من أسرته وتحديداً والدته وأخته التي كانت تريد تزويجه لصديقتها.

وأكدت أن الأذى وصل لمرحلة فبركة صورتها وتركيبها في مقطع فيديو, لفتاة جالسة في إحدى محلات “الشيشة”, ولم تكتفي الأخت بذلك حيث قامت بضربها.

كما تحدثت وبحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, عن خطيبها مؤكدة أنه حاول تشويه سمعتها داخل الجامعة التي تدرس بها.

وختمت سردها قائلة: ربنا انتقم منهم جميعا, خطيبي تم شطبه من الهلال وأتهمته فتاة بأنها تملك طفل منه, أما أخته فقد طلقها زوجها, ووالدته تعرضت للشلل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين