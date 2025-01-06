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شاهد بالفيديو.. كسب احترام المتابعين وحظي بإشادات كبيرة.. فنان الربابة ود دوبا يجبر بخاطر طفلة انهارت بالبكاء أمام سيارته

2025/01/06
ابو القاسم ود دوبا

تصدر مقطع فيديو لفنان الربابة السوداني, الشهير أبو القاسم ود دوبا, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حظي فنان الربابة, بإشادات كبيرة من قبل الجمهور بسبب موقفه الإنساني تجاه طفلة جاءت إليه في سيارته.

الطفلة ظهرت في المقطع وهي تبكي شديد في كتف الفنان أبو القاسم ود دوبا, دون أن يتم الكشف عن الأسباب التي جعلتها تنهار في البكاء.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام الفنان بجبر خاطر الطفلة باحتضانها ومواساتها قبل أن ينزل إليها من سيارته في لقطة نالت اعجاب واستحسان المتابعين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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