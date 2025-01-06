شاهد بالصور.. بعد أن فقدت الكثير من وزنها وأصبحت نحيفة.. الفنانة عوضية عذاب تبهر المتابعين وتتحول إلى حسناء فائقة الجمال وساخرون: (سبحان من حول الكومر برادو)

أبهرت الفنانة السودانية المعروفة عوضية عذاب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استطاعت المطربة المعروفة خطف الأضواء بإطلالتها الجديدة, حيث تغيرت ملامحها وتحولت لحسناء بعد أن فقدت الكثير من وزنها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عبر عن انبهاره بالنيولوك الجديد للفنانة, وأكد أكثر من معلق أن المطربة تحولت من فنانة اشتهرت بوزنها الزائد إلى مطربة حسناء.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور, فقد كتب أحدهم تعليق ساخر قال فيه: (سبحان من حول الكومر برادو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين