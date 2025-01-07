ألقت قواتنا المسلحة والقوة المشتركة القبض علي إثنين عربة “تندرا” قادمة من ليبيا بقيادة المتمرد منصور محمد علي أبوصفيطة الليبي الأصل وهو أحد قادة التمرد الذين قاموا بالهجوم علي الفرقة السادسة مشاه في ١٥ أبريل ٢٠٢٣م وتم دحرهم حينها ، حيث ألقي القبض عليه في محور الصحراء برفقة إثنين آخرين كانوا يحملون دعما عسكريا للمليشيا بالفاشر يتمثل في زي عسكري وبنادق قنص وبنادق جيم أربعة وذخائر m16 ووجبات جاهزة .

▪︎ تمكنت قواتنا بإسناد مدفعي وجوي من تدمير عدد ستة مركبات قتا_لية وهلاك أكثر من أربعين مرتزقا وعدد من الجرحى وطاردت فلولهم الهاربة .

▪︎ استمرارا في استهداف المدنيين العزل قامت المليشيا بتدوين المواطنين في الأحياء الجنوبية بالمدفعية والمسيرات بعدد عشرين دانة مما أدى إلى إستشهاد عدد إثنين بينهم إمرأة وإصابة ستة مدنيين .

▪︎ الأوضاع تحت السيطرة وقواتنا تعمل في تناغم تام بمعنويات عالية عازمين علي الإنتصار إن شاء الله .

محور ولاية شمال دارفور – الفاشر مراسل حربي – آسيا الخليفة قبلة التقرير اليومي – للأحد ٥ يناير ٢٠٢٥م

إعلام القوات المسلحة