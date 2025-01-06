كباشي يصل سنار وقيادة الفرقة ١٧ مشاة بسنجة ويطمئن على جاهزية القوات المسلحة

وصل عضو مجلس السيادة نائب القائد العام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي صباح الاثنين إلى سنار، وكان في استقباله اللواء الركن علي حسن بيلو واللواء الركن عبدالمنعم عبدالباسط محمد قائد سيطرة سنار.

وتلقى سيادته تنويراً حول سير العمليات بالمنطقة، واطمأن على الموقف العملياتي في المحور ، مشيداً بالتضحيات الجسام التي بذلتها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري والمستنفرين للذود عن حياض الوطن وترابه ووحدته ودحر المليشيا الإرها_بية المتمردة.

إلى ذلك وفي إطار جولاته التفقدية على الفرق العسكرية وتفقد القوات المسلحة في المحاور الأمامية، وصل عضو السيادي نائب القائد العام إلى مدينة سنجة يرافقه الفريق الركن محمد عباس اللبيب نائب مدير جهاز المخابرات العامة واللواء الركن معتصم عبدالله نائب مدير منظومة الصناعات الدفاعية.

وكان في استقباله والي ولاية سنار الاستاذ توفيق محمد علي عبدالله وقائد الفرقة ١٧ اللواء الركن عمر محمد الحسن ولجنة أمن الولاية.