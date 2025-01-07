نقيب ورقيب وعريف.. والي الخرطوم يتفقد أسر شهداء معركة الكرامة

مواصلة لبرنامج ولاية الخرطوم لتفقد أسر الشهداء زار والى الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان عدداً من أسر الشهداء بمحلية كررى رافقه الفريق شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم والمدير التنفيذى لمحلية كررى الأستاذ أحمد المصطفى وممثلي هيئة أمن ولاية الخرطوم ومنطقة وادي سيدنا العسكرية. وشملت الزيارة أسرة الشهيد النقيب شرطة محمد محمود الشاذلي بالحاره 30 الثوره وأسرة الشهيد رقيب شرطة أحمد موسى أدم بالحاره 29 الثورة وأسرة الشهيد العريف شرطة رامي أمجد بالحارة السابعة الثورة.

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان ترحم على الشهداء سائلا المولى ان يتقبلهم في جنات الفردوس وإن يشفي الجرحى والعوده للمفقودين والمأسورين وقال أن الشهداء أكرم منا جميعا وهذه الزيارات تهدف لتقديم واجب العزاء وتفقد أحوال أسر الشهداء ضمن برنامج حكومة الولاية وأجهزتها كافه لتفقد هذه الأسر الكريمة وموآساتهم في فقدهم وستتواصل الزيارات لتشمل كل الأسر بالولاية.

مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم أشار إلى أن الشرطة درجت على تنظيم هذا البرنامج باعتباره واجب لتقديم واجب العزاء والوقوف على احوال اسر الشهداء ورعايتهم باعتباره أقل مايقدم لهم.

ثمن المدير التنفيذي لمحلية كرري أحمد مصطفي جهد الولاية والشرطة في مثل هذه البرامج الاجتماعية التي تعني بتقديم واجب العزاء والوقوف على أحوالهم ورعايتها وتقدمت اسر الشهداء بالشكر لوالي الخرطوم ومديرشرطة الولاية ومساعيهم في الوصول إليهم وتقديم واجب العزاء وتفقدهم مما يؤكد الاهتمام بقيمة التضحية والدفاع عن الوطن.