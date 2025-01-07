وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال الهندي بالسودان

استقبل السفير د . علي يوسف وزير الخارجية بمكتبة، الاثنين، السيد قرجا شانكر جوشي القائم بالأعمال الهندي بالسودان، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها .

وأشاد الوزير بالعلاقات المتميزة مع الهند وقدم شكره للحكومة الهندية للدعم الذي ظلت تقدمه للسودان وللطلاب السودانيين الذين يدرسون بالهند والمرضى الذين يتعالجون بها .

تناول اللقاء ايضا تقديم رؤية جديدة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال والشركات والمستثمرين لدفع هذه العلاقات الي الأمام .