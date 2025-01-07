سياسية
وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال الهندي بالسودان
استقبل السفير د . علي يوسف وزير الخارجية بمكتبة، الاثنين، السيد قرجا شانكر جوشي القائم بالأعمال الهندي بالسودان، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها .
وأشاد الوزير بالعلاقات المتميزة مع الهند وقدم شكره للحكومة الهندية للدعم الذي ظلت تقدمه للسودان وللطلاب السودانيين الذين يدرسون بالهند والمرضى الذين يتعالجون بها .
تناول اللقاء ايضا تقديم رؤية جديدة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال والشركات والمستثمرين لدفع هذه العلاقات الي الأمام .
حضر اللقاء السفير د. محمد عبدالله علي التوم ، سفير السودان الجديد لدي الهند، يذكر ان الهند قد وافقت علي ترشيح السفير د. محمد عبد الله التوم سفيرا للسودان لديها.
سونا